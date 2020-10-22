Гинер: зачем Чалову было идти в «Кристал Пэлас»? Чтобы вылетать из Премьер-лиги?

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Фёдора Чалова в «Кристал Пэлас».
«За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто — «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причём за другие деньги — вообще без вопросов бы отпустили! За меньшие деньги. Мы думаем о самом Феде, но ещё и о клубе, его лице. Одно дело — когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое — в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.
Я не связываю несостоявшийся трансфер с тем, что Чалов стал меньше забивать. Он сильный футболист, ещё своё забьёт и будет лидером сборной России. Вы просто вспомните, с кем он играл в тот год, когда регулярно забивал. И как команда играла на него. Сейчас, как я понимаю, команда не играет именно на Федю. В этом тоже может быть причина. Но Федя — прекрасный футболист. Он обязательно вырастет и пойдёт далеко", — приводит слова Гинера Sport24.
- 22 октября 2020
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