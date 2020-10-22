Фонд Месси выиграл суд у газеты АВС, обвинявшей его в мошенничестве

Фонд аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси выиграл суд у газеты ABC, сообщает Sport.es.

По данным источника, суд первой инстанции обязал издание ABC, её директора и журналиста Хавьера Чикоте выплатить компенсацию в размере € 7142,1 за нанесённый Месси моральный ущерб. Полученные средства будут переданы госпиталю «Сант Жуан де Деу». Ранее в газете появилась публикация, в которой фонд игрока обвинялся в налоговых махинациях.

В текущем сезоне 33-летний Лионель Месси принял участие в 5 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с каталонским клубом действует до лета 2021 года. В конце прошлого сезона форвард хотел уйти из «Барселоны», но клуб не отпустил его.