«Динамо» показало прибытие Шварца и Булута в Москву

Пресс-служба московского «Динамо» выложила на своей странице в «Твиттере» видеоролик, на котором нового главного тренера Сандро Шварца и его помощника Волкана Булута встречают в аэропорту Москвы.
14 октября Шварц был назначен новым главным тренером московского «Динамо», контракт с немецким специалистом подписан до конца сезона-2021/2022. Помощниками нового тренера стали Волкан Булут и Андрей Воронин.
Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. Будучи профессиональным футболистом, Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. Как тренер, Шварц возглавлял также ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.
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