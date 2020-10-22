Жеребьёвка европейского отбора ЧМ-2022 состоится 7 декабря

7 декабря состоится жеребьёвка европейского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает официальный сайт ФИФА.

Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений церемония будет проходить в онлайн-режиме без присутствия представителей ассоциаций-членов.



Европейская часть отбора ЧМ-2022 пройдёт в традиционном формате группового этапа. Будут сформированы пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все команды в группе сыграют друг с другом дважды в формате дома и на выезде в период с марта по ноябрь 2021 года. Десять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2022, а десять команд, занявших второе место, сыграют в плей-офф.



Помимо десяти команд, занявших второе место на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.



Для предварительной жеребьёвки 55 команд-участниц будут распределены по шести корзинам — пять по десять команд и одна по пять команд — на основе рейтинга ФИФА.