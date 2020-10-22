Семшов войдёт в тренерский штаб Черевченко в «Химках»

Бывший футболист сборной России, «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов войдёт в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Ранее Семшов работал с Черевченко в тульском «Арсенале».

Карьеру футболиста Семшов завершил в 2015 году. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». В качестве тренера работал в «Арсенале», а также возглавлял новомосковский «Химик».

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября. Специалист работал в стане «пушкарей» с 2018 по 2020 год. Бывший наставник «Химок» Дмитрий Гунько был отправлен в отставку 21 сентября. В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7.