Семшов войдёт в тренерский штаб Черевченко в «Химках»

Бывший футболист сборной России, «Торпедо», «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов войдёт в тренерский штаб Игоря Черевченко в «Химках». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Ранее Семшов работал с Черевченко в тульском «Арсенале».
Карьеру футболиста Семшов завершил в 2015 году. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». В качестве тренера работал в «Арсенале», а также возглавлял новомосковский «Химик».
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко возглавил «Химки» 25 сентября. Специалист работал в стане «пушкарей» с 2018 по 2020 год. Бывший наставник «Химок» Дмитрий Гунько был отправлен в отставку 21 сентября. В матче 8-го тура РПЛ подмосковная команда проиграла «Краснодару» со счётом 2:7.
- 22 октября 2020
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