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«Арсенал» пропустил нелепый гол от «Рапида» из-за ошибки Лено

«Арсенал» пропустил нелепый гол от «Рапида» из-за ошибки Лено
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий венского «Рапида» Таксиархис Фунтас открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Арсеналом», забив курьёзный гол в ворота Бернда Лено. Счёт — 1:0, идёт второй тайм.

На 51-й минуте защитник «канониров» Давид Луис под прессингом в своей штрафной отдал пас назад голкиперу, Лено решил отпасовать вперёд, однако Эркан Кара перехватил мяч. Форвард австрийской команды отдал пас Фунтасу, который отправил мяч точно между ног Лено.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Голкипер Бернд Лено перешёл из «Байера» в лондонский «Арсенал» в 2018 году. В 2017 году Лено в составе сборной Германии выиграл Кубок конфедераций.

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