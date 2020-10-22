«Арсенал» пропустил нелепый гол от «Рапида» из-за ошибки Лено

Нападающий венского «Рапида» Таксиархис Фунтас открыл счёт в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Арсеналом», забив курьёзный гол в ворота Бернда Лено. Счёт — 1:0, идёт второй тайм.

На 51-й минуте защитник «канониров» Давид Луис под прессингом в своей штрафной отдал пас назад голкиперу, Лено решил отпасовать вперёд, однако Эркан Кара перехватил мяч. Форвард австрийской команды отдал пас Фунтасу, который отправил мяч точно между ног Лено.

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Голкипер Бернд Лено перешёл из «Байера» в лондонский «Арсенал» в 2018 году. В 2017 году Лено в составе сборной Германии выиграл Кубок конфедераций.