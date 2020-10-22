«Наполи» дома проиграл АЗ
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» уступил нидерландскому «АЗ Алкмар». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч на 57-й минуте встречи забил полузащитник нидерландской команды Дани де Вит, которому ассистировал Йонас Свенссон.
Встречу обслуживала полькая бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански, помогали ему Марцин Бонек и Давид Голис.
Результаты других матчей 1-го тура Лиги Европы
«Дандолк» (Шотландия) — «Мёльде» (Швеция) — 1:2
«Лех» (Польша) — «Бенфика» (Португалия) — 2:4
ПАОК (Греция) — «Омония» (Кипр) — 1:1
ЦСКА (Болгария) — ЧФР (Румыния) — 0:2
«Стандард» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2
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