«Наполи» дома проиграл АЗ

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА итальянский «Наполи» уступил нидерландскому «АЗ Алкмар». Встреча проходила на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч на 57-й минуте встречи забил полузащитник нидерландской команды Дани де Вит, которому ассистировал Йонас Свенссон.

Встречу обслуживала полькая бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански, помогали ему Марцин Бонек и Давид Голис.

Результаты других матчей 1-го тура Лиги Европы

«Дандолк» (Шотландия) — «Мёльде» (Швеция) — 1:2

«Лех» (Польша) — «Бенфика» (Португалия) — 2:4

ПАОК (Греция) — «Омония» (Кипр) — 1:1

ЦСКА (Болгария) — ЧФР (Румыния) — 0:2

«Стандард» (Бельгия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2