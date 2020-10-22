«Рад вернуться к парням». Зинченко опубликовал фото с тренировки «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с тренировки команды.

«Рад вернуться к парням», — подписал фото украинский футболист.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Порту». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 14-й минуте встречи счёт открыл игрок «Порту» Луис Диас. Через 6 минут нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сравнял счёт, успешно реализовав пенальти. Во втором тайме, на 65-й минуте, хавбек Илкай Гюндоган вывел английскую команду вперёд. Через восемь минут футболист «Манчестер Сити» Ферран Торрес установил итоговый счёт.