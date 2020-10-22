Гаттузо — о поражении от АЗ: возможно, «Наполи» перехвалили после матча с «Аталантой»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «АЗ Алкмар» (0:1).

«Мы не должны были проигрывать такой матч. Владение мячом — это хорошо, но не тогда, когда оно бесплодное, поскольку мы скорее дразнили соперника, чем доставляли ему проблемы.



В первом тайме у нас было несколько хороших моментов, но после перерыва мы делали слишком много предсказуемых передач.

Победа «Реала Сосьедад» в матче с «Риекой» усложняет ситуацию. Теперь мы больше не можем допускать ошибок. Возможно, после последнего матча с «Аталантой» нас слишком перехвалили», — приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.