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Форвард «Рейнджерс» забил «Стандарду» сумасшедший гол со своей половины поля

Форвард «Рейнджерс» забил «Стандарду» сумасшедший гол со своей половины поля
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий шотландского «Рейнджерс» Кемар Руф забил гол дальним ударом в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с бельгийским «Стандардом» (2:0).

В добавленное время встречи Руф получил мяч в центре поля, обвёл троих соперников и нанёс удар по воротам «Стандарда», находясь на своей половине поля. Вратарь бельгийской команды слишком далеко вышел из ворот и не смог отразить удар Руфа.

Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Первый гол команда Стивена Джеррарда забила на 19-й минуте усилиями Джеймса Тавернье.

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