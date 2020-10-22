«Милан» в гостях победил «Селтик»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» победил «Селтик» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч словенская бригада арбитров под руководством Матея Юга, ассистировали судьи на линиях Матей Жунич и Грега Кордеж.
Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Раде Крунич, которому ассистировал Самуэль Кастильехо. В концовке тайма преимущество итальянского клуба увеличил Браим Диас с передачи Тео Эрнандеса. На 76-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Эльюнусси с передачи Райана Кристи. В компенсированное время второго тайма окончательный счёт установил Йенс Хёуге, которому ассистировал Алексис Салемакерс.
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