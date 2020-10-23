Гончаренко: нам надо было как-то латать дыры в обороне, поэтому справа сыграл Васин

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему защитник Виктор Васин вышел на поле в стартовом составе.

«Планировали, что стартовый состав на поле будем держать минут 60, но с учетом полученных карточек решили сделать замены. У нас на игру было только три защитника, нам надо было каким-то образом латать дыры в обороне. Поэтому решили, что справа сыграет Васин», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом». Встреча проходила на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 1:1.



Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на 5-й минуте открыл счёт, ассистировал ему Никола Влашич. Аргентинский нападающий забил дебютный гол за ЦСКА в официальных матчах. Полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. Судья назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Виктора Васина. Прошёл навес к вратарской ЦСКА, Васин не уследил за рывком Йовелича и в борьбе с ним нарушил правила.