Виктор Гончаренко: ЦСКА не хватало более качественной работы с мячом
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Вольфсбергом» (1:1).
«Нам не хватало более качественной работы с мячом. Несмотря на плохое качество поля, мы могли действовать лучше. Все наши техничные игроки моментами браковали: и Ильзат, и Дзага, и Чиди. Провели мало атак, которые хотели бы. Что касается обороны, было жарко. Мы знали, как действует 10-й номер соперника, как он смещается и в какие зоны и как делает передачи — уделяли этому серьёзное внимание. К сожалению, одну передачу мы не досмотрели, которая и привела к пенальти в наши ворота», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Гончаренко: ЦСКА рассчитывал на победу. Злую шутку сыграл быстрый гол
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