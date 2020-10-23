Гончаренко: в ЦСКА нет понятия «основной форвард»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-м тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) рассказал о том, рассчитывают ли армейцы на аргентинца Адольфо Гайча в качестве основного форварда.

«У нас нет понятия основного форварда. Исходим из того, что нужно в данной конкретной игре. То, что мы можем делать ротацию — это большой плюс. Можем держать в форме двух форвардов, меняя их по ходу второго тайма. Довольны, что он забил сегодня. Это всегда придаёт уверенности нападающему. Что касается места в стартовом составе, мы ещё посмотрим и оценим состояние команды», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В матче с «Вольфсбергом» Гайч забил свой дебютный мяч в составе ЦСКА.