Гончаренко: странно видеть в Австрии поле такого плохого качества

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 1-м тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) раскритиковал качество поля на стадионе «Вёртерзе-Штадион».

Упало ли качество игры ЦСКА во втором тайме. Нельзя сказать, что первый тайм был качественным. Это не отмазка, обе команды были в равных условиях, но чтобы в Австрии увидеть такое плохое по качеству поле… Тем более его допустили к участию в Лиге Европы — это абсолютно неправильно. Впереди матч с загребским «Динамо», но пока мы думаем о чемпионате, о Загребе подумаем потом", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Матч с загребским «Динамо» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена» 29 октября.