У ЦСКА одна победа в последних семи матчах в Лиге Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью 1:1 с австрийским «Вольфсбергом» в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч на 5-й минуте открыл счёт, ассистировал ему Никола Влашич. Аргентинский нападающий забил дебютный гол за ЦСКА в официальных матчах.

Полузащитник «Вольфсберга» Михаэль Линдль сравнял счёт, реализовав пенальти на 42-й минуте. Судья назначил 11-метровый за фол защитника ЦСКА Виктора Васина. Прошёл навес к вратарской ЦСКА, Васин не уследил за рывком Йовелича и в борьбе с ним нарушил правила.

Таким образом, в активе команды Виктора Гончаренко лишь одна победа в семи матчах турнира — над «Эспаньолом» на групповом этапе Лиги Европы-2019/2020. Помимо этого в прошлом сезоне у ЦСКА были поражение и ничья против болгарского «Лудогорца», поражение и ничья с венгерским «Ференцварошем», а также поражение с «Эспаньолом».