Марадишвили — о матче с «Вольфсбергом»: могли выиграть
Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили поделился мнением об игре своей команды в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергом» (1:1).
«Думаю, мы могли выиграть, но надо отдать должное нашей команды. Дело не в поле – поле у всех одинаковое было. Просто мы не забили свои моменты и из-за этого сыграли вничью. Мы были готовы к прессингу „Вольфсберга“ с самого начала. Мы наигрывали, несколько теорий проводили. Были готовы к тому, что предложит соперник. Повторюсь: немного не хватило в завершении. А в целом все хорошо. Трудностей в переходе от чемпионата России к европейскому футболу не было», — сказал Марадишвили в эфире телеканала «Матч ТВ».
Во втором туре ЦСКА сыграет дома с загребским «Динамо».
У ЦСКА одна победа в последних семи матчах в Лиге Европы
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