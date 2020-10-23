Артета похвалил Парти за игру с «Рапидом»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру ганского полузащитника команды Томаса Парти в матче первого тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (2:1).
«Он держал полузащиту „Арсенала“ в одиночку во втором тайме, когда мы играли более открыто и стали рисковать, прессингуя определенные пространства с некоторыми игроками. Думаю, он сыграл великолепно, и очевидно, что дальше он покажет ещё много сильных сторон своей игры», — приводит слова Артеты Sky Sports Ilalia.
27-летний Томас Парти перешёл в «Арсенал» из мадридского «Атлетико» за € 50 млн. В составе своей предыдущей команды Ганец стал победителем Лиги Европы сезона-2017/2018 и Суперкубка УЕФА 2018 года.
«Арсенал» вырвал победу у «Рапида»
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