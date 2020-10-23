«Милан» не проигрывает 21 матч подряд

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» победил «Селтик» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк».

Счёт был открыт в первом тайме — на 14-й минуте автором забитого мяча стал Раде Крунич, которому ассистировал Самуэль Кастильехо. В концовке тайма преимущество итальянского клуба увеличил Браим Диас с передачи Тео Эрнандеса. На 76-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Эльюнусси с передачи Райана Кристи. В компенсированное время второго тайма окончательный счёт установил Йенс Хёуге, которому ассистировал Алексис Салемакерс.

Таким образом, команда Стефано Пиоли не проигрывает уже 21 матч подряд. На счету «Милана» 16 побед и 5 ничьих. В последний раз «Милан» проиграл в марте – в домашней встречи чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2). Беспроигрышная серия миланцев началась после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. В следующем матче миланцы примут «Рому» в очередном туре Серии А. Матч состоится 26 октября.