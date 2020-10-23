Судьбу Зидана в «Реале» определят матчи с «Барселоной» и «Боруссией» М

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана есть два матча, чтобы исправить положение в «Реале», сообщает lequipe.

По данным источника, ключевую роль в будущем Зидана в «Реала» будут играть матч с «Барселоной» в чемпионате Испании, а также встреча с «Боруссией» М в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. «Королевский клуб» рассматривает кандидатуры бывшего наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и тренера резервной команды «Реала» — «Кастильи» Рауля Гонсалеса.

Напомним, «Реал» проиграл два последних матча, уступив «Кадису» (0:1) в Примере и «Шахтёру» (2:3) в Лиге чемпионов.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» в седьмом туре Примеры пройдёт 24 октября на стадионе «Камп Ноу». Игра с «Боруссией» М во втором туре группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 27 октября.