Судьбу Зидана в «Реале» определят матчи с «Барселоной» и «Боруссией» М

У главного тренера «Реала» Зинедина Зидана есть два матча, чтобы исправить положение в «Реале», сообщает lequipe.
По данным источника, ключевую роль в будущем Зидана в «Реала» будут играть матч с «Барселоной» в чемпионате Испании, а также встреча с «Боруссией» М в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить Зинедина Зидана с поста главного тренера команды. «Королевский клуб» рассматривает кандидатуры бывшего наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и тренера резервной команды «Реала» — «Кастильи» Рауля Гонсалеса.
Напомним, «Реал» проиграл два последних матча, уступив «Кадису» (0:1) в Примере и «Шахтёру» (2:3) в Лиге чемпионов.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» в седьмом туре Примеры пройдёт 24 октября на стадионе «Камп Ноу». Игра с «Боруссией» М во втором туре группового этапа Лиги чемпионов запланирована на 27 октября.
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