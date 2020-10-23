Лионель Месси высказался о соперничестве с Криштиану Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пожелал форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду выздороветь от коронавируса до их матча во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это соперничество с Роналду было и остаётся особенным. Оно длилось много лет, а поддерживать определённый уровень в течение длительного времени непросто. Дуэль между мной и Криштиану Роналду была очень хорошей на личном уровне, и я думаю, людям она понравилась. Болельщики «Реала», «Барселоны», да и вообще все любители футбола увидели грандиозное зрелище. Надеемся подарить им ещё больше эмоций.

Очевидно, когда Криштиану выступал за «Реал», игры были особенными. Эти матчи всегда были особенными, но с Криштиану на поле они приобрели особое значение. Однако теперь это прошлое. Мы с нетерпением ждём сегодняшних вызовов. В среду может возникнуть эта проблема. Мы надеемся, что Криштиану сможет выздороветь от коронавируса и принять участие в этом матче», — приводятся слова Месси на сайте итальянского журналиста Альфредо Педуллы со ссылкой на DAZN.

Матч «Ювентус» — «Барселона» состоится 28 октября на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.