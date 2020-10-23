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Президент Примеры: уход Месси не был бы трагедией

Президент Примеры: уход Месси не был бы трагедией
Футбол / Испания 0

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о возможном уходе Лионеля Месси из «Барселоны».

«Месси здесь в этом сезоне, и он будет делать то, что должен. С другой стороны, я думаю, что Месси нужно хорошенько подумать о том, что он хочет делать. Его уход не был бы трагедией. Криштиану Роналду ушёл, Неймар ушёл, и это не было трагедией. Неймар ушёл в «ПСЖ», и я не думаю, что чемпионат Франции теперь находится на более статусном уровне на международной арене. Это реальность. Те, кто думает, что именно футболисты определяют уровень соревнования, ошибаются», — приводит слова Тебаса Fichajes со ссылкой на AFP.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».

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