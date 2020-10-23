Глава ФИФА: для меня важнее матч «Бавария» — «Бока Хуниорс», а не «Бавария» — «Ливерпуль»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможное создание европейской Премьер-лиги.
«Как президента ФИФА, меня интересует клубный чемпионат мира, а не Суперлига. Для меня более важен матч не «Баварии» с «Ливерпулем», а «Баварии» с «Бокой Хуниорс». У Ливерпуля 180 миллионов поклонников по всему миру. У «Фламенго» 40 миллионов болельщиков, из них 39 миллионов в Бразилии. У «Ливерпуля» 5 миллионов фанатов в Англии и 175 миллионов поклонников по всему миру», — приводит слова Инфантино Sky Sports.
Ранее сообщалось, что более 10 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», ведут переговоры о создании соревнований под названием европейская Премьер-лига. Организаторы планируют запустить турнир при поддержке ФИФА уже в 2022 году. Ожидается, что в нём будут участвовать 16-18 команд. В настоящее время для соревнований ищут инвесторов. Отмечается, что для запуска лиги необходимо $ 6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan.
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