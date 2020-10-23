Дзюба сменил имидж и отпустил усы

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба решил кардинальным образом сменить имидж. Барбер из Санкт-Петербурга опубликовал в своём «инстаграме» фото, на котором форвард избавился от бороды и оставил лишь усы.
«Усики — пропуск в штрафную соперника — удар — Гол!» — таким юмористическим посланием сопроводил фотографию барбер.
В текущем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Новый имидж форварда можно будет оценить 24 октября. Команда проведёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Старт матча – в 16:30 по московскому времени.
Зенит после 11 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Рубин (15) – на девятой строчке.
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