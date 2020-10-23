Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА, Бельгия сократила отставание

После матчей 1-го тура группового этапа еврокубков увеличилось отставание России от Португалии.



Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), а остальные российские команды сыграли вничью: «Краснодар» – с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» – с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). «Порту», представляющий Португалию в главном еврокубке, потерпел поражение в матче с «Манчестер Сити» (1:3).



В Лиге Европы единственный представитель России ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1). У португальцев дела сложились более удачно: «Бенфика» победила «Лех» (4:2), а «Брага» – АЕК (3:0).



По итогам еврокубковых матчей отрыв Португалии от России увеличился до 4,7 балла. При этом ближайший преследователь России Бельгия сократил отставание до 3,349 балла.



Таблица коэффициентов УЕФА:



1. Испания – 82,569 балла

2. Англия – 80,997

3. Италия – 63,581

4. Германия – 62,427

5. Франция – 51,081

6. Португалия – 41,749

7. Россия – 37,049

8. Бельгия – 33,700.

«Краснодар» и «Локо» берут очки в гостях, а «Зенит» дома — нет. Умом Россию не понять 1 декабря и ответный матч с австрийцами — день икс для «Локо» и Николича.