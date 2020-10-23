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Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА, Бельгия сократила отставание

Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА, Бельгия сократила отставание
Футбол / Лига чемпионов 0

После матчей 1-го тура группового этапа еврокубков увеличилось отставание России от Португалии.

Напомним, в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), а остальные российские команды сыграли вничью: «Краснодар» – с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» – с «Ред Булл Зальцбург» (2:2). «Порту», представляющий Португалию в главном еврокубке, потерпел поражение в матче с «Манчестер Сити» (1:3).

В Лиге Европы единственный представитель России ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» (1:1). У португальцев дела сложились более удачно: «Бенфика» победила «Лех» (4:2), а «Брага» – АЕК (3:0).

По итогам еврокубковых матчей отрыв Португалии от России увеличился до 4,7 балла. При этом ближайший преследователь России Бельгия сократил отставание до 3,349 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания – 82,569 балла
2. Англия – 80,997
3. Италия – 63,581
4. Германия – 62,427
5. Франция – 51,081
6. Португалия – 41,749
7. Россия – 37,049
8. Бельгия – 33,700.

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