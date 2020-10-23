Бубнов: заменив Васина в перерыве, Гончаренко фактически признал ошибку

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы, в котором ЦСКА сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1).



«Армейцы» забили быстрый гол, проведя хорошую атаку, — и проход Влашича, и удар Гайча были на уровне. А дальше стали происходить непонятные вещи. Гости то ли успокоились, то ли решили сэкономить силы, то ли действовать по счёту с надеждой на контратаки, но они, по сути, больше не потревожили далеко не именитого соперника до перерыва. Кроме эпизода с голом, Гайч совершенно выпадал из игры, выход Эджуке во втором тайме добавил скорости, агрессии, дриблинга атакующим действиям.



Непонятно также решение Виктора Гончаренко поставить Васина на правый фланг обороны. Да, были проблемы с составом, но в матче с «Динамо» вопрос с крайними защитниками удалось грамотно решить. А здесь Васин на бровке автоматом шёл в минус атаке — нет навыков подключаться таким образом плюс не хватает скорости. В обороне же именно Васин нарушил правила в штрафной, после чего назначили пенальти. Заменив игрока в перерыве, Гончаренко фактически признал ошибку в этом вопросе.



Ничья, пожалуй, закономерный исход матча. Номинально «Вольфсберг» считался аутсайдером группы, поэтому данный результат может пойти в минус «армейцам». Вообще, на этой неделе российские клубы не одержали ни одной победы в еврокубках, хотя встречались с далеко не сильнейшими оппонентами по квартетам. Да, с одной стороны не проиграли три матча в гостях (только «Зенит» дома), но в целом, если уж РПЛ идёт седьмой в таблице коэффициентов УЕФА, мы были вправе рассчитывать на большее», — цитирует Бубнова Sportbox.

Гончаренко: нам надо было как-то латать дыры в обороне, поэтому справа сыграл Васин