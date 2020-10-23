Евсеев: для Черчесова определяющим фактором будет игра Сафонова в еврокубках

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил выступление «Краснодара» и ЦСКА в еврокубках.



«Сыграны первые матчи еврокубков. Стартовали без побед, хотя все были уверены, что ЦСКА выиграет в Австрии.



Когда играл «Краснодар», я отдельно следил за Сафоновым. Матвей молодец, но и защитники тоже сыграли надёжно, хотя, на мой взгляд, именно уверенность от игры вратаря передалась команде. К пенальти привёл эпизод, когда центральные защитники совершили по ошибке, но в целом оборона сыграла очень неплохо.



Сафонов и первая сборная?



Для главного тренера определяющим фактором, думаю, будет игра Сафонова в еврокубках. Надо держать планку на этом уровне. Одна-две хорошие игры поначалу могут быть вызваны огромным желанием проявить себя, атмосферой дебюта в Лиге чемпионов. Показателем мастерства станет стабильность. Взять планку и удержать её. Воспользоваться шансом, который даёт Черчесов. Тогда будет легче попасть в сборную и поехать на Евро», — написал Евсеев в «Инстаграме».

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