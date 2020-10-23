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Геркус: что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно поставить диагноз и лечить

Геркус: что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно поставить диагноз и лечить
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление российских клубов в еврокубках.

«ЦСКА потратил на приобретения летом около € 30 млн, у них прекрасная собственная молодёжь, отличный тренер, который долго в команде, успел поиграть, набраться опыта. Тем не менее результат от столкновения с внешним, «нероссийским» футболом примерно такой же, как и у остальных коллег по цеху. Получается статистика.

Очевидно, что такой странный провал, случающийся синхронно второй год, должен иметь какую-то системную причину, а не совокупность случайных факторов.

Что-то нехорошее происходит с нашим футболом. Нужно спокойно, без истерик, без злорадства разобраться. Поставить диагноз, потом лечить», — написал Геркус в своём «телеграме».

В Лиге Европы единственный представитель России ЦСКА не сумел победить «Вольфсберг» (1:1). В Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Брюгге» (1:2), а остальные российские команды сыграли вничью: «Краснодар» – с «Ренном» (1:1), а «Локомотив» – с «Ред Булл Зальцбург» (2:2)

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