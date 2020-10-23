Росс Баркли — о победе над «Ливерпулем» со счётом 7:2: мы могли выиграть ещё крупнее

Полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли рассказал, какой ему запомнилась победа над «Ливерпулем» в 4-м туре Премьер-лиги со счётом 7:2. Баркли перешёл в бирмингемский клуб из «Челси» на правах аренды.

«Лучшего результата и не пожелаешь. Игра с „Ливерпулем“ была идеальным стартом для меня. При счёте 5:2 мы говорили друг другу: „Мы можем забить ещё, они могут пропустить больше“. Мы могли выиграть ещё крупнее, чем 7:2. Но такая победа в матче с чемпионом — это громкое заявление для всех в лиге. Мы отлично готовы к сезону», — приводит слова Баркли The Guardian.

В турнирной таблице Премьер-лиги «Астон Вилла» занимает второе место, одержав четыре победы подряд. «Ливерпуль», выигравший три матча из пяти, идёт третьим.