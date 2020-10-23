«Лучший гол, что я видел вживую». Джеррард — об ударе своего подопечного с центра поля

Главный тренер «Рейджерс» Стивен Джеррард оценил гол своего подопечного, нападающего Кемара Руфа, со своей половины поля в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с льежским «Стандардом» (2:0).



«Этот гол – момент гениальности, Руф показал мировой класс. Я профессионально играл в футбол с 1998 года, и это лучший гол, что я когда-либо видел вживую.



Руф подхватывает мяч в 15 метрах от нашей штрафной площади, ему хватает сил, чтобы обвести двух соперников и оттеснить третьего, а потом переиграть оппонента самым ужасным способом из всех возможных. И после всего этого он всё видит, и у него достаточно мощи и класса, чтобы забить с 50 метров. Не думаю, что я когда-либо видел гол лучше этого, и не думаю, что увижу», — цитирует Джеррарда Goal.com.

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