Станислав Черчесов: давайте уберём из словаря слова «проблема» и «усталость»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о состоянии футболистов на фоне плотного графика на старте нынешнего сезона.



«У нас есть конкретный сбор и конкретные матчи, к которым надо готовиться. Соперник тоже готовится. Кто-то устал? Я уже говорил – если хотите, чтобы мы были уставшими, мы и будем уставшими. Я бы не стал зацикливаться на этом слове, потому что оно у нас в сборной вообще ни разу не поднималось. Есть игра – надо готовиться. Кто готов, тот и выходит. Такая ситуация – три матча – была впервые и у других сборных.



Слово «устали» давайте, пожалуйста, из нашего лексикона уберём. Это ещё одно слово. Где-то я в словарь добавлял слова – например, «контрольный матч». А теперь давайте из толкового словаря Даля уберём слова «проблема» и «усталость», потому что мы так дальше не продвинемся. Сами себя в какие-то рамки загоняем», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

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