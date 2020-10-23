Черчесов: если бы Дзюба всё забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил выступление нападающего Артёма Дзюбы в октябрьских матчах национальной команды.



«Засуха у Дзюбы не продолжается. Мы ему дали один тайм сыграть со Швецией и правильно сделали. Невозможно 3-го числа вызвать на сборы и сказать: «Готовься к 11-му». А так, он в тонусе себя подержал, качественный матч сыграл с Турцией, там было два-три момента. Он и для партнёров голевые моменты создавал, которые мы не реализовали и в той, и в другой игре. Сам тоже имел два идеальных момента в матче с турками – не забил. Но если бы он всё забивал, то давно бы уже в «Барселоне» играл. Да и там все всё не забивают.



Я доволен тем, как Дзюба сыграл на этом сборе. С учётом того состояния, в котором он находился. Могу ошибаться, но он ответственно играл», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».

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