Черчесов ответил критикам, недовольным, что Головин и Миранчук не играют вместе за сборную

Главный тренер Станислав Черчесов прокомментировал критику в свой адрес в связи с тем, что в полузащите национальной команды не играют вместе Александр Головин («Монако») и Алексей Миранчук («Аталанта»).
«Как они могут играть вместе, если их нет с нами уже который сбор? Я бы с удовольствием их имел в распоряжении. Зато другой Миранчук играет и забивает. Я говорил: «Дайте время, и всё само придёт». И вот сейчас Антон в одном матче забил, во втором забил и в клубе голевые отдаёт», — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24».
Ранее Черчесова раскритиковал известный блогер Василий Уткин. По его мнению, специалист «занимает не своё место».
Головин начал выступление в Европе в 2018 году, перейдя в «Монако» из ЦСКА. Миранчук в свою очередь перебрался в «Аталанту» в минувшее трансферное окно из «Локомотива».
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