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РФС поменял судей на матчи «Зенит» – «Рубин» и «Урал» – «Тамбов»

РФС поменял судей на матчи «Зенит» – «Рубин» и «Урал» – «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

Представители Российского футбольного союза сообщили, что в двух матчах 12-го тура произведены замены арбитров.

«В двух матчах Российской Премьер-Лиги произошли замены резервных арбитров. Вместо Ивана Сиденкова на матч «Зенита» и «Рубина» назначен Ян Бобровский, который должен был работать на игре «Урал» – «Тамбов». В связи с этим резервным арбитром в Екатеринбурге станет Сергей Куликов.

Замена Сиденкова произошла из-за положительного теста на коронавирус», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза в «телеграме».

24 октября «Зенит» проведёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало матча – в 16:30 мск.

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