Жерар Пике: новый стадион «Барселоны» должны назвать в честь Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал об отношении к возможному уходу нападающего Лионеля Месси и ошибкам руководства.



«Я практически не пересекался с Лионелем в тот период, потому что это очень личное решение. Помню только одно сообщение, которое отправил ему: «Лео, остался год, потом придут новые люди».



Месси как никто другой заслуживал права сделать выбор, и если он считал, что надо уходить, то я бы на месте президента повёл себя по-другому.Ты просто обязан прийти к согласию с игроком, который за эти 16 лет столько принёс клубу.



Но как вообще дошло до того, что лучший игрок в истории просыпается однажды утром и отправляет факс, посчитав, что к нему не прислушиваются? Что вообще происходит? Месси многое заслужил. Новый стадион должны назвать в его честь.



Мы должны беречь наших людей, не дискредитировать их. Меня удивляет, что такие люди, как Гвардиола, Хави, Пуйоль и Вальдес, не работают в клубе. Что-то пошло не так», – цитирует Пике La Vanguardia.

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