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Коман — игрок недели в Лиге чемпионов. У него три голевых действия против «Атлетико»

Коман — игрок недели в Лиге чемпионов. У него три голевых действия против «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман был признан лучшим футболистом в Лиге чемпионов по итогам минувшей игровой недели, сообщает пресс-служба УЕФА.

В голосовании 24-летний французский игрок опередил форварда «Ювентуса» Альваро Морату, защитника «РБ Лейпциг» Анхелиньо и полузащитника «Шахтёра» Тете.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» принимала мадридский «Атлетико». Коман стал одним из главных героев встречи, забив два гола и отдав результативную передачу. Мюнхенский коллектив по итогу одержал разгромную победу со счётом 4:0.

Напомним, «Бавария» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда завоевала все значимые трофеи, став также чемпионом Германии и обладателем национального Кубка.

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