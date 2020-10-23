«Динамо» сыграет с «Сочи» в форме, посвящённой Льву Яшину

«Динамо» проведёт матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» в специальной форме, посвящённой Льву Яшину.

Фото: Официальный сайт ФК «Динамо»

«Новый комплект, разработанный техническим партнёром бело-голубых, компанией «Kelme», вдохновлён наследием лучшего вратаря XX века Льва Ивановича Яшина. 22 октября исполнился 91 год со дня его рождения.



Футболки и шорты выполнены в чёрных цветах в дань уважения легендарному «Чёрному пауку», украшены контрастными вставками цвета «электрик», одного из исторических оттенков клубной палитры, и оттиском с автографом Льва Яшина», — сообщает пресс-служба «Динамо».



Яшин на протяжении всей карьеры защищал цвета московского «Динамо». В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. В составе национальной команды стал чемпионом Европы в 1960 году.