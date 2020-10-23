Серхио Рамос сыграет в матче «Барселона» — «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сообщил об участии защитника Серхио Рамоса в предстоящем матче 7-го тура испанской Примеры с «Барселоной».



«Серхио – наш лидер и капитан, и мы не собираемся рисковать им. Он восстановился и будет с нами. Необходимо, чтобы Серхио был готов на сто процентов, и сейчас это как раз так», — приводит слова Зидана Marca.



Матч «Барселона» – «Реал» состоится завтра, 24 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой.



Напомним, Рамос получил травму в матче предыдущего тура чемпионата Испании с «Кадисом» (0:1). В связи с повреждением 34-летний футболист не сыграл во встрече 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром», также завершившейся для «Реала» поражением (2:3).

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