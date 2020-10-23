Шварц: уровень игроков не вызывает вопросов. «Динамо» — амбициозный клуб, как и я

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о решении возглавить московский клуб, а также поделился эмоциями от команды и базы.

«Мои цели совпадают с целями клуба. Это успешный и амбициозный клуб, как и я. Мне нужно получить общую картину по всем игрокам. Игроки голодны до побед, на тренировке я это увидел. Но сейчас у нас нет мыслей, чтобы пополнить команду новыми игроками.



После первого разговора о возможном назначении в „Динамо“ у меня появилась пища для размышлений. Потом были другие разговоры, но решение я принял быстро. Общался с руководящим составом, президентом. Долго я с этой мыслью не спал. Матчи „Динамо“ я смотрел, сделал записи в своих блокнотах.

Был приятно поражён уровнем тренировочной базы «Динамо». Что касается перевоза семьи, то это всё сложно из-за коронавируса. Такую возможность я рассматриваю, но пока всерьёз не думал об этом. По-русски знаю: «Добрый день, я очень рад быть в „Динамо“. Планирую учить язык, чтобы была возможность со всеми общаться. Но это не так просто. Пока мы справляемся с помощью переводчика, ребята понимают по-английски к тому же.

Мы знаем, что «Динамо» забивает не так много с игры. Нам нужно создавать больше моментов. Уровень игроков вопросов не вызывает, мы можем это сделать", — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.