Шварц: нет времени думать о том, вернуть Филиппа после аренды или нет
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о форварде Максимилиане Филиппе, которого отправили в аренду в «Вольфсбург».
«Филипп в аренде. У меня нет времени думать о том, вернуть ли его после неё или нет. Фокусируюсь на том, чтобы работать с теми, кто есть», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
2 октября Филипп на правах аренды перешёл в «Вольфсбург». Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее 26-летний немецкий форвард выступал на родине за «Фрайбург». В сезоне-2020/2021 немецкий футболист принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Форвард «Динамо» Максимилиан Филипп перешёл в «Вольфсбург» на правах аренды
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