Шварц: Бувач будет принимать участие в тренировках «Динамо»
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о взаимоотношениях со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем.
«Умею кататься на коньках, но в хоккей не играю. Если будет свободное время, с удовольствием схожу на матч хоккейного „Динамо“, но пока думаю о завтрашней игре. Плюс в воскресенье пойду на игру второго состава.
Бувача знаю давно. Ещё когда он был помощником Клоппа, я тогда ещё был игроком. Последние недели Желько активно вовлечён в тренировочный процесс. Он будет принимать участие в тренировках команды. У нас очень доверительные отношения. После начала переговоров я стал более вовлечён в тему российского футбола. Здесь играют серьёзные игроки», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Бувач: Шварц — настоящий микс. Он молод, но в то же время опытен
- 23 октября 2020
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