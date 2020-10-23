Шварц: Бувач будет принимать участие в тренировках «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о взаимоотношениях со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем.

«Умею кататься на коньках, но в хоккей не играю. Если будет свободное время, с удовольствием схожу на матч хоккейного „Динамо“, но пока думаю о завтрашней игре. Плюс в воскресенье пойду на игру второго состава.



Бувача знаю давно. Ещё когда он был помощником Клоппа, я тогда ещё был игроком. Последние недели Желько активно вовлечён в тренировочный процесс. Он будет принимать участие в тренировках команды. У нас очень доверительные отношения. После начала переговоров я стал более вовлечён в тему российского футбола. Здесь играют серьёзные игроки», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.