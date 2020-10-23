Капелло: обидно, что Кокорин не смог раскрыть весь свой потенциал

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

«Хорошо, что Кокорин вернулся в большой футбол после того, что с ним произошло. Хочется верить, что он извлёк урок из случившегося.



Обидно, что он не смог раскрыть весь свой потенциал, но его таланта может хватить на то, чтобы вновь прилично заиграть на клубном уровне. Но кроме таланта нужна большая мотивация и нужна самодисциплина. Без этого не выйти на хороший и стабильный уровень игры», — цитирует Капелло Metaratings.

Кокорин провёл в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги три матча и забил один гол (с пенальти). В «Спартак» 29-летний форвард пришёл минувшим летом на правах свободного агента.