Завершивший карьеру Коломейцев перенёс операцию. «Локомотив» поможет ему восстановиться

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что бывший полузащитник команды Александр Коломейцев перенёс операцию.
«Александр Коломейцев перенёс операцию на тазобедренном суставе в Италии. Саша чувствует себя хорошо, уже начал ходить и заниматься с терапевтом. Вскоре Александр вернётся в Москву и будет восстанавливаться под наблюдением врачей и физиотерапевтов «Локомотива».
Напомним, летом 2018 года Коломейцев получил травму, которая потребовала операции и длительного восстановления. В 2019 году Александр вернулся на поле, но был вынужден завершить карьеру после окончания сезона.
Операция позволит вести полноценную активную жизнь без ограничений, однако с профессиональным спортом она несовместима. Мы желаем Саше крепкого здоровья, счастья и новых свершений!» — сообщает пресс-служба «Локомотива».
В июле «Локомотив» объявил о завершении карьеры 31-летнего полузащитника Александра Коломейцева. Зимой «Локомотив» сообщил о продлении контракта с Коломейцевым.
Коломейцев выступает в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/2018, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. Коломейцев провёл в составе «Локомотива» 104 встречи, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.
- 23 октября 2020
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