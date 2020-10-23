Завершивший карьеру Коломейцев перенёс операцию. «Локомотив» поможет ему восстановиться

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что бывший полузащитник команды Александр Коломейцев перенёс операцию.

«Александр Коломейцев перенёс операцию на тазобедренном суставе в Италии. Саша чувствует себя хорошо, уже начал ходить и заниматься с терапевтом. Вскоре Александр вернётся в Москву и будет восстанавливаться под наблюдением врачей и физиотерапевтов «Локомотива».



Напомним, летом 2018 года Коломейцев получил травму, которая потребовала операции и длительного восстановления. В 2019 году Александр вернулся на поле, но был вынужден завершить карьеру после окончания сезона.



Операция позволит вести полноценную активную жизнь без ограничений, однако с профессиональным спортом она несовместима. Мы желаем Саше крепкого здоровья, счастья и новых свершений!» — сообщает пресс-служба «Локомотива».

В июле «Локомотив» объявил о завершении карьеры 31-летнего полузащитника Александра Коломейцева. Зимой «Локомотив» сообщил о продлении контракта с Коломейцевым.



Коломейцев выступает в составе московского «Локомотива» с 2015 года. В составе «железнодорожников» хавбек — чемпион России сезона-2017/2018, а также обладатель Кубка и Суперкубка страны. Коломейцев провёл в составе «Локомотива» 104 встречи, забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.