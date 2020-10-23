Агент Озила жёстко раскритиковал слова Артеты о непопадании Месута в заявку АПЛ

Эркут Согут, агент полузащитника «Арсенала» Месута Озила, жёстко раскритиковал слова главного тренера «канониров» Микеля Артеты, который ранее заявил, что непопадание немца в заявку АПЛ — футбольное решение.
«Болельщики „Арсенала“ заслуживают честного объяснения. Артета не смог быть справедливым, честным и прозрачным по отношению к тому, кто всегда был предан клубу. Все вокруг знают, что тренер нечестно относился к игроку, не предоставил ему ни единого шанса показать себя в этом сезоне.
Если у футболиста есть контракт, то он имеет право оставаться в команде и бороться за место в составе. Месуту не дали это сделать. Зачем тогда держать футболиста все 90 минут на скамейке (в июньских матчах с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас»), если он не готов?
Я поговорил как минимум с пятью его партнёрами по команде, которые сказали, что Озил отлично тренируется. Они не могут понять, почему он не играет. Если дело не в форме, то каковы футбольные причины? В противном случае, лучше вообще молчать", — цитирует Согута ESPN.
- 23 октября 2020
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