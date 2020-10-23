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Экспертно-судейская комиссия не увидела ошибок арбитра в матче «Краснодар» — «Рубин»

Экспертно-судейская комиссия не увидела ошибок арбитра в матче «Краснодар» — «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

21 октября состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов «Рубин» и ЦСКА на качество судейства, сообщает официальный сайт РФС.

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в четырёх эпизодах: засчитанные голы в ворота «Рубина» на 51-й и 90+2-й минутах матча, вынесение предупреждений (четвёртые в сезоне) Оливеру Абильдгору на 54-й минуте и Денису Макарову на 90+1-й минуте в матче с «Краснодаром» (1:3). По решению комиссии все эпизоды были трактованы верно.

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизодах с незасчитанным голом в ворота «Динамо» на 3-й минуте матча и неудалением игрока «Динамо» Вячеслава Грулёва на 15-й минуте. Все решения арбитра были признаны ЭСК верными.

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