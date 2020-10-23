Судья верно назначил пенальти в ворота «Химок» в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком»

21 октября состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором среди прочих было рассмотрено обращение футбольного клуба «Химки» на качество судейства.
«Химки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с назначением одиннадцатиметрового удара на 55-й минуте матча и засчитанным голом в ворота «Химок» на 77-й минуте в матче со «Спартаком» (2:3).
Решения комиссии:
1. Судья правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что против нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе совершён безрассудный фол в штрафной площади «Химок». Игрок атакующей команды наносит удар по воротам головой, после чего защитник инициирует контакт с ним высоко поднятой ногой.
2. Судья правильно засчитал гол в ворота «Химок» на 77-й минуте матча.
Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что незначительный игровой контакт между защитником «Химок» Арсением Логашовым и нападающим «Спартака» Эсекьелем Понсе произошёл после удара по мячу головой в прыжке, нанесённого последним, и никак не повлиял на развитие игровой ситуации на футбольном поле», — говорится в сообщении на сайте РФС.
- 23 октября 2020
-
18:45
-
18:33
-
18:25
-
18:22
-
18:15
-
17:53
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:36
-
17:31
-
17:28
-
17:19
-
17:18
-
17:12
-
17:11
-
17:00
-
16:46
-
16:38
-
16:23
-
16:18
-
16:12
-
15:58
-
15:43
-
15:21
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:41
-
14:29
-
14:23
-
14:00
-
13:54
-
13:38
-
13:29