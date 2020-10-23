Судья верно назначил пенальти в ворота «Химок» в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком»

21 октября состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором среди прочих было рассмотрено обращение футбольного клуба «Химки» на качество судейства.

«Химки» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с назначением одиннадцатиметрового удара на 55-й минуте матча и засчитанным голом в ворота «Химок» на 77-й минуте в матче со «Спартаком» (2:3).



Решения комиссии:



1. Судья правильно назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Химок» на 55-й минуте матча.



Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что против нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе совершён безрассудный фол в штрафной площади «Химок». Игрок атакующей команды наносит удар по воротам головой, после чего защитник инициирует контакт с ним высоко поднятой ногой.



2. Судья правильно засчитал гол в ворота «Химок» на 77-й минуте матча.



Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что незначительный игровой контакт между защитником «Химок» Арсением Логашовым и нападающим «Спартака» Эсекьелем Понсе произошёл после удара по мячу головой в прыжке, нанесённого последним, и никак не повлиял на развитие игровой ситуации на футбольном поле», — говорится в сообщении на сайте РФС.