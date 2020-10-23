«Можно я промолчу?» Черчесов — о возможном вызове Кокорина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном вызове в команду нападающего «Спартака» Александра Кокорина.
«Кокорин дал интервью, в котором сказал, что ждёт вызова в сборную? Я не читал. Не знаю, могу вам на слово поверить, что он так написал. Прочитаю после нашего с вами общения. А можно я промолчу? – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».
Кокорин защищал цвета «Зенита» с 2016 по 2020 год. В «Спартак» 29-летний форвард перебрался минувшим летом на правах свободного агента. В ходе карьеры Александр также выступал за московское «Динамо», «Сочи» и был в «Анжи». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год. Он провёл за неё 47 матчей, в которых забил 12 голов.
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