Жоаозиньо рассказал, почему сорвался его переход в «Краснодар»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, почему сорвалось подписание контракта с «Краснодаром».
«Этим летом я мог вернуться в «Краснодар» – руководство предложило потренироваться пару недель и сказало, что после этого Мурад Мусаев примет решение. Меня больше рассматривали как левого защитника, вроде бы хотели взять, но предложение меня не устроило.
Дело не в позиции – в защите я играл и в Бразилии, и в Болгарии, и в «Динамо», когда Скопинцев был травмирован или дисквалифицирован. Я был готов вернуться, но мне предложили годовой контракт с возможностью расторжения зимой. Мне почти 32 – нужна стабильность хотя бы в течение одного сезона.
Очень рад, что возник вариант с «Сочи»: хороший климат, неплохая команда, тренер, который за два сезона в РПЛ показал силу. Так что я ни о чём не жалею – тем более мы неплохо стартовали", — цитирует Жоаозиньо Sports.ru.
- 23 октября 2020
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