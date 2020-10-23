Жоаозиньо рассказал, почему сорвался его переход в «Краснодар»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал, почему сорвалось подписание контракта с «Краснодаром».

«Этим летом я мог вернуться в «Краснодар» – руководство предложило потренироваться пару недель и сказало, что после этого Мурад Мусаев примет решение. Меня больше рассматривали как левого защитника, вроде бы хотели взять, но предложение меня не устроило.

Дело не в позиции – в защите я играл и в Бразилии, и в Болгарии, и в «Динамо», когда Скопинцев был травмирован или дисквалифицирован. Я был готов вернуться, но мне предложили годовой контракт с возможностью расторжения зимой. Мне почти 32 – нужна стабильность хотя бы в течение одного сезона.



Очень рад, что возник вариант с «Сочи»: хороший климат, неплохая команда, тренер, который за два сезона в РПЛ показал силу. Так что я ни о чём не жалею – тем более мы неплохо стартовали", — цитирует Жоаозиньо Sports.ru.