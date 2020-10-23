Эмре Джан заразился коронавирусом. Через пять дней «Боруссия» примет «Зенит»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.
«Игрок национальной сборной, который не смог принять участие в матче Лиги чемпионов в Риме из-за дисквалификации, не имеет симптомов и находится в изоляции дома. Все остальные результаты тестов игроков и персонала дали отрицательные результаты. Клуб желает Эмре Джану переболеть бессимптомно и скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении клуба.
Джан и Торган Азар не играли в последних матчах из-за травм, у Мануэля Аканджи был обнаружен коронавирус. 28 октября команда Люсьена Фавра сыграет с «Зенитом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 24 октября «Боруссия» встретится с «Шальке-04».
Четыре игрока «Боруссии» вернулись в строй в преддверии матчей с «Шальке» и «Зенитом»
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