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Эмре Джан заразился коронавирусом. Через пять дней «Боруссия» примет «Зенит»

Эмре Джан заразился коронавирусом. Через пять дней «Боруссия» примет «Зенит»
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

«Игрок национальной сборной, который не смог принять участие в матче Лиги чемпионов в Риме из-за дисквалификации, не имеет симптомов и находится в изоляции дома. Все остальные результаты тестов игроков и персонала дали отрицательные результаты. Клуб желает Эмре Джану переболеть бессимптомно и скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении клуба.

Джан и Торган Азар не играли в последних матчах из-за травм, у Мануэля Аканджи был обнаружен коронавирус. 28 октября команда Люсьена Фавра сыграет с «Зенитом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 24 октября «Боруссия» встретится с «Шальке-04».

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