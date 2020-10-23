Вадим Евсеев рассказал о работе телеэкспертом

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от работы телевизионным экспертом.
«После возвращения из Уфы несколько раз был на „Матче“ в качестве футбольного эксперта. Отработал на стадионе и в студии. Могу сказать, что это хороший опыт, который в том числе пригодится в дальнейшем в профессии.
Во-первых, важно понять, как думают тележурналисты. Как оценивают эпизоды, игроков, команд. Во-вторых, чего они ждут от приглашенных гостей: какой анализ им интересен, на что именно реагируют. В-третьих, как тренеру, мне понятно увиденное на поле, но надо это объяснить аудитории, которая по ту сторону телевизора.
Не всегда успеваешь за эпизодом в условиях цейтнота. Одно дело — говорить игрокам в спокойной обстановке, другое — когда у тебя несколько секунд на быстрый комментарий. Но это интересно. Поскольку смотрю почти все матчи тура, начала формироваться привычка выделять в них главное. То, что хотел бы рассказать вам", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 23 октября 2020
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